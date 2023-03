Έλτον Τζον – AIDS: Το αστρονομικό ποσό που συγκεντρώθηκε σε πάρτι για την καταπολέμηση της νόσου

Αστέρες του Χόλυγουντ όπως οι Τίφανι Χάντις Έμα Γουάτσον, Χάιντι Κλουμ, Μπρουκ Σιλντς, Ντονατέλα Βερσάτσε και Εμτζέι Ροντρίγκεζ ήταν μεταξύ των καλεσμένων του Έλτον Τζον και του Ντέιβιντ Φέρνις στην φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνουν κάθε χρόνο με στόχο την ενίσχυση του Ιδρύματος του διάσημου τραγουδιστή για το AIDS (Elton John AIDS Foundation). Πρόκειται για εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το 1992 για πρώτη φορά και είναι πλέον ένα από τα μακροβιότερα πάρτι που διοργανώνονται τη βραδιά των Οσκαρ. Σε δήλωσή του, ο «θρύλος» της ροκ είπε: «Πρέπει να εξαλείψουμε το στίγμα και τις διακρίσεις και να παρέχουμε ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για να τερματίσουμε επιτέλους την επιδημία για όλους, παντού».

Σύμφωνα με τη σελίδα του Ιδρύματος συγκεντρώθηκαν πάνω από $9 εκατομμύρια με τον Φέρνις να εξηγεί ότι «θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε τα προγράμματα πρόληψης και φροντίδας για τον HIV και το AIDS σε όλο τον κόσμο». Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1992 είναι ένα από τα μακροβιότερα πάρτι που διοργανώνονται την βραδιά των Οσκαρ ξεπερνώντας κατά ένα χρόνο ακόμη και το περίφημο πάρτι του Vanity Fair. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο Έλτον Τζον επισήμανε: «Στο πρώτο πάρτι που κάναμε, συγκεντρώσαμε $350.000 και νομίζαμε ότι ήμασταν οι βασιλιάδες του κόσμου».

#EJAFOscars was a magnificent party full of love and magical memories that we will cherish. Thanks to the generosity of our supporters, we raised $9.1 million towards our mission to end the stigma and health inequalities that stand in the way of us ending AIDS ❤️ pic.twitter.com/pJWxV5sLQE

— Elton John AIDS Foundation (@ejaf) March 14, 2023