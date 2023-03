Ρωσικό αεροσκάφος χτύπησε αμερικανικό drone: Επεισόδιο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος χτύπησε το απόγευμα της Τρίτης αμερικανικό drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Όπως ανέφερε το Πεντάγωνο, ένα ρωσικό μαχητικό χτύπησε ένα αμερικανικό drone, αφού πρώτα προκάλεσε ζημιά στην προπέλα ενός άλλου drone MQ-9 Reaper. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Reaper και δύο αεροσκάφη SU-27 Flanker επιχειρούσαν πάνω από διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, όταν ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη πέταξε «σκόπιμα μπροστά και πέταξε καύσιμα μπροστά από το μη επανδρωμένο drone», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Στη συνέχεια, ένας από τους πίδακες «κατέστρεψε την προπέλα του Reaper, η οποία είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του drone», είπε ο αξιωματούχος. Η ζημιά στην προπέλα ανάγκασε τις ΗΠΑ να καταρρίψουν το Reaper σε διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση, κατηγορώντας το ρωσικό αεροσκάφος ότι ενήργησε με «απερίσκεπτο, περιβαλλοντικά βλαβερό και αντιεπαγγελματικό τρόπο». «Στις 7:03 π.μ. (CET), ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη Su-27 χτύπησε τον έλικα του MQ-9, αναγκάζοντας τις δυνάμεις των ΗΠΑ να αναγκαστούν να καταρρίψουν το MQ-9 σε διεθνή ύδατα. Αρκετές φορές πριν από τη σύγκρουση, τα Su-27 έριξαν καύσιμα και πέταξαν μπροστά από το MQ-9 με απερίσκεπτο, περιβαλλοντικά ακατάλληλο και αντιεπαγγελματικό τρόπο. Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει έλλειψη ικανότητας, εκτός από το ότι είναι ανασφαλές και αντιεπαγγελματικό», ανέφερε ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τζέιμς Χέκερ, διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική.

JUST IN: @US_EUCOM says 2 Russian Su-27 Flanker fighter jets dumped fuel, then collided w a US MQ-9 Reaper drone operating within international airspace over the Black Sea today,causing the drone to crash. pic.twitter.com/tLEiy8YYMJ

