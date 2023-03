Επίθεση με μαχαίρι: Ιρακινός επιτέθηκε σε φοιτητή – Δείτε βίντεο

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι που δέχθηκε φοιτητής από έναν 28χρονο Ιρακινό που ήθελε να απελαθεί επειδή δεν είχε χρήματα και εργασία στη χώρα. Δράστης της επίθεσης είναι ο Ρεμπάζ Μοχάμεντ ο οποίος καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλακή για την επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο ίδιος δήλωσε ένοχος για την επίθεση και την κατοχή μαχαιριού σε δημόσιο χώρο. Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η εισαγγελία και σε αυτό φαίνεται ο Ιρακινός, ο οποίος διέμενε σε ξενοδοχείο στο Ντόρσετ, να μιλάει με τον φοιτητή πριν τελικά να τον μαχαιρώσει.

Παρά το χτύπημα από το μαχαίρι το θύμα της επίθεσης κατάφερε να διαφύγει με τον 28χρονο Μοχάμεντ να τον καταδιώκει. Ο δικηγόρος του Ιρακινού υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του είχε φτάσει στην Βρετανία με σκάφος αλλά στη συνέχεια επειδή ήθελε την απέλασή του έκρινε ότι έπρεπε να διαπράξει ένα σοβαρό αδίκημα. Ανακοινώνοντας την απόφαση ο δικαστής Μπράιαν Φόστερ είπε ότι το θύμα της επίθεσης θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας δεν επιβεβαίωσε αν ο Ιρακινός δράστης θα απελαθεί λέγοντας, σύμφωνα με το Sky News ότι «ξένοι υπήκοοι που παραβιάζουν τη φιλοξενία που τους παρέχουμε διαπράττοντας εγκλήματα θα αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου, συμπεριλαμβανομένης και της απέλασης το συντομότερο δυνατόν για όσους αφορά αυτό».

Moment ILLEGAL BOAT MIGRANT stabbed university student in broad daylight attack

Ellis Wheeler, 18, was ATTACKED on his way home from the gym

28-year-old ILLEGAL IMMIGRANT

Rebaz Mohammed, says he did it so he could be sent home to IRAQ#StopTheBoatshttps://t.co/BDkraLqgSC pic.twitter.com/lKFGV6BDB4

— Active Patriot (@ActivePatriotUK) March 9, 2023