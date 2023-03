Lady Gaga Oscar: Δεν θα εμφανιστεί στην απονομή η τραγουδίστρια

Η Lady Gaga δεν θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Hold My Hand» στη φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ. Ο εκτελεστικός παραγωγός της τελετής και υπεύθυνος τηλεοπτικής μετάδοσης Γκλεν Βάις επιβεβαίωσε την είδηση ότι η Lady Gaga, η οποία είναι υποψήφια για Όσκαρ, για τέταρτη φορά, με το τραγούδι της «Hold My Hand» από την ταινία «Top Gun: Maverick», δεν θα το ερμηνεύσει ζωντανά τη βραδιά της απονομής των βραβείων. «Προσκαλέσαμε και τους πέντε υποψηφίους. Έχουμε μια σπουδαία σχέση με την Lady Gaga και την ομάδα της. Είναι στα γυρίσματα ταινίας αυτή τη στιγμή.

Εδώ, τιμάμε τη βιομηχανία κινηματογράφου και ό,τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια ταινία … Θεώρησε ότι δεν μπορεί να προετοιμάσει μια εμφάνιση του διαμετρήματος που έχουμε συνηθίσει να την βλέπουμε και έχει η ίδια συνηθίσει. Έτσι, δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην τελετή» δήλωσε ο Γκλεν Βάις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.

Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι για Όσκαρ στην Κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στην τελετή απονομής των βραβείων στις 12 Μαρτίου – εκτός από τη Lady Gaga. H Rihanna θα ερμηνεύσει το «Lift Me Up» (από την ταινία Black Panther: Wakanda Forever) η Σόφια Κάρσον και Νταϊάν Γουόρεν το «Applause» (από την ταινία Tell It Like a Woman), οι Στέφανι Σου, Ντέβιντ Μπερν και Son Lux το «This Is a Life» (από την ταινία Everything Everywhere All at Once) και οι Ραχούλ Σίπλινγκουτζ και Κάαλα Μπαϊράβα το «Naatu Naatu» από την ταινία «RRR». Η Lady Gaga συμμετέχει στα γυρίσματα της ταινίας «Joker: Folie à deux» και ο σκηνοθέτης Τοντ Φίλιπς κοινοποίησε την πρώτη φωτογραφία της ως Harley Quinn μαζί με τον Χοακίν Φίνιξ στον ρόλο του «Joker».