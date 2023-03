Γεωργία επεισόδια – διαδηλώσεις: Χάος για το νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων»

Η γεωργιανή αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Τετάρτης σε μια απόπειρα να διαλύσει διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας Τμπιλίσι, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον νόμο περί “ξένων πρακτόρων”, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού κατά των διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο της Βουλής.

Riot police chased protesters off Rustaveli avenue w/ water canons, tear gas & explosives. One flew right past me just now. Protesters r leaving afraid gov will start arrests. Spoke to a 16y/o after crackdown. She doesnt know where her also underage friends are #Georgia #Tbilisi pic.twitter.com/VOLj5FSOko

— Dato Parulava (@dato_parulava) March 8, 2023