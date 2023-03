Έλον Μασκ Twitter – απολύσεις: Η δημόσια «συγγνώμη» σε πρώην εργαζόμενο

Ο Έλον Μασκ τράβηξε ξανά τα φώτα της δημοσιότητας με αφορμή τις αλλαγές στο Twitter, καθώς είχε διαδικτυακό καυγά με έναν απολυμένο εργαζόμενο, τον οποίο προσέλαβε ξανά και του ζήτησε συγγνώμη. Σύμφωνα με το bbc.com, ο Halli Thorleifsson πούλησε την εταιρεία του Ueno στο Twitter το 2021 και έγινε ανώτερος διευθυντής στο σχεδιασμό προϊόντων της πλατφόρμας. Εντούτοις, όταν πριν από λίγες δεν μπορούσε ξαφνικά να μπει στον διαδικτυακό λογαριασμό του.

Ο εργαζόμενος είπε: «Άνοιξα τον υπολογιστή μου το πρωί της Κυριακής πριν από εννέα ημέρες και είδα ότι η οθόνη ήταν γκρίζα και κλειδωμένη, υποδεικνύοντας ότι είχα κλειδωθεί από τους λογαριασμούς μου. Αφού πέρασαν μερικές ημέρες άρχισα να απευθύνομαι σε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Έλον και του επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, για να ρωτήσω για την κατάστασή μου. Ο επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μου έστειλε από τότε δύο φορές email και δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν είμαι ή όχι υπάλληλος του Twitter».

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you'll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023