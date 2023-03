Τραγούδι σε κηδεία: Πεντάχρονος τραγουδάει το αγαπημένο τραγούδι της προγιαγιάς του

Ένα πεντάχρονο αγόρι από την Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών ερμήνευσε με συγκινητικό τρόπο το τραγούδι του Τιτανικού στην κηδεία της προγιαγιάς του τον Ιανουάριο. Ο Bentley Cunningham τραγούδησε το «My Heart Will Go On» – το οποίο έχει ερμηνεύσει η Celine Dion και ήταν το αγαπημένο τραγούδι της εκλιπούσας προγιαγιάς του. Η μητέρα του Cunningham, Stormy Bonds, δήλωσε ότι συχνά ο μικρός τραγουδούσε με τη γιαγιά του, Diana Ginseng, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο σε ηλικία 73 ετών. «Ο μικρός και η γιαγιά του κάθονταν στον καναπέ και τραγουδούσαν το “My Heart Will Go On” ο ένας στον άλλο», είπε στο Fox News Digital.

Η Bonds περιέγραψε ότι ακόμη και μετά το θάνατό της συνέχισε να τραγουδάει το τραγούδι, γι’ αυτό και θεώρησαν ότι θα ήταν σωστό να το πει στην κηδεία. “Ανέβηκε εκεί πάνω και τραγούδησε με την καρδιά του», είπε η Bonds. Η ερμηνεία του Cunningham έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακή καθώς ο 5χρονος έχει διαγνωστεί με σηπτο-οπτική δυσπλασία – μια πάθηση που επηρεάζει την πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου του και την όρασή του. «Η υπόφυση του δεν είναι συνδεδεμένη με το σώμα, οπότε δεν λαμβάνει τις ορμόνες που χρειάζεται για να αναπτυχθεί», δήλωσε η μητέρα του.

«Το σώμα του είναι πολύ μικρό, γεγονός που καθυστερεί την ανάπτυξή του, και τα οπτικά του νεύρα είναι πολύ μικρά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εντελώς τυφλός στο δεξί του μάτι και έχει χαμηλή όραση στο αριστερό», πρόσθεσε. Η Bonds εξήγησε ότι παρά την ασθένειά του έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες των γιατρών του.

«Μας είπαν ότι δεν επρόκειτο να περπατήσει, να μιλήσει ή να μπουσουλήσει. Ο γιος μου τους απέδειξε ότι έκαναν λάθος, οπότε κάθε μικρό πράγμα που κάνει είναι απλά καταπληκτικό», πρόσθεσε. Το βίντεο με τον Cunningham να τραγουδάει αναρτήθηκε αρχικά στο TikTok, και έγινε γρήγορα viral.