Άνταμ Λεβίν παιδιά: Η ζωή… είναι χαοτική

Ο Άνταμ Λεβίν, ο τραγουδιστής των Maroon 5, έκανε πρόσφατα κάποια σχόλια για τη ζωή με την οικογένειά του που μεγαλώνει. Ο 43χρονος μουσικός και η σύζυγός του, Μπεχάτι Πρίνσλου, καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ έχουν άλλα δύο παιδιά, ηλικίας έξι και πέντε ετών αντίστοιχα.

Σε συνέντευξή του στο On-Air With Ryan Seacrest, ο Λεβίν δήλωσε ότι η ζωή με τρία παιδιά είναι χαοτική, αλλά ευχάριστη και πρόσθεσε με χιούμορ: «Είναι φοβερό. Λατρεύω το χάος. Αγκαλιάζω το χάος».

