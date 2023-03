Miley Cyrus Flowers: Ο Λίαμ Χέμσγουρθ ετοιμάζει μήνυση κατά της πρώην του

Πριν από περίπου δύο μήνες η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε το τραγούδι «Flowers» με στίχους γεμάτους «καρφιά» στον πρώην της, Λίαμ Χέμσγουορθ και σημείωσε τεράστια επιτυχία. Και ενώ το τραγούδι είναι στην κορυφή του Spotify ως το κομμάτι με τις περισσότερες ακροάσεις για αρκετές εβδομάδες, ο Χέμσγουορθ ετοιμάζει αγωγή εναντίον της Σάιρους. Στα social media κυκλοφορεί η φωτογραφία από έγγραφο, μέσω του οποίου ο Αυστραλός ηθοποιός φέρεται πως υποστηρίζει ότι η φήμη του έχει πληγεί, γεγονός που θα τον εμπόδιζε να συμμετάσχει στη νέα σεζόν του «Witcher» και γι’ αυτό και είναι έτοιμος να κινηθεί νομικά. Παρόλα αυτά, καμία επίσημη πηγή δεν επιβεβαιώσει τη μήνυση από τον Χέμσγουορθ.

Οι στίχοι του «Flowers» δεν αναφέρουν σε κανένα σημείο το όνομά του, αλλά κάνουν αναφορά στο «When I was your man», το αγαπημένο κομμάτι του ηθοποιού, που αφιέρωσε στη Σάιρους κατά τη διάρκεια του γάμου τους στα τέλη του 2018.

Liam Hemsworth is suing Miley Cyrus for defamation, after the worldwide success of the single "Flowers".

But then, she’s never stated who it’s about or if it’s even about a real person, so there's really nothing for him to stand on. Bad move!#MileyCyrus #MileyCyrusFlowers pic.twitter.com/glTylsbycF

— Khirad Malik (@KhiradMalick) March 2, 2023