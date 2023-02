Σακίρα για Πικέ – Κία: Η πρώτη, γεμάτη “πυρά”, συνέντευξη μετά το διαζύγιο

Η Σακίρα προχώρησε στην πρώτη της συνέντευξη μετά τον χωρισμό της με τον Πικέ και όσα ακολούθησαν. Το πρώην ζευγάρι και η Κλάρα Κία, η νέα σύντροφος του ποδοσφαιριστή, έχουν απασχολήσει όσο λίγοι τα ξένα ΜΜΕ με τις σπόντες της τραγουδίστριας στον πρώην της και αντίστροφα να γίνονται viral. Η 46χρονη σταρ μίλησε στο μεξικανικό κανάλι Canal Estrellas και δεν κράτησε διαφορετική στάση από εκείνη που έχει στα τραγούδια της.

Για ακόμη μία φορά, η Σακίρα πέταξε τα «πυρά» καρφιά στην νέα σύντροφο του Ζεράρ Πικέ. «Υπάρχει ένα μέρος στην κόλαση που προορίζεται για τις γυναίκες που δεν υποστηρίζουν άλλες γυναίκες» είπε η Σακίρα. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το πόσο προσωπικοί είναι οι στίχοι των τραγουδιών της, η Σακίρα ανέφερε: «Μέσα από τα τραγούδια μου ένιωθα πάντα ότι μπορώ και έχω επίσης έχω καθήκον να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου και να τη δανείσω σε εκείνους που μπορεί να μην μπορούν να μιλήσουν».

Shakira to give first interview after Pique as she makes ‘place in hell’ barb https://t.co/ZZ7il4pNSa

Όσο για το «υπάρχει μια θέση στην κόλαση για τις γυναίκες που δεν υποστηρίζουν τις άλλες» που είπε και έγινε viral, τα περισσότερα από τα sites έκαναν λόγο για μεγάλο «καρφί» στην Κλάρα Κία Μαρτί, την 23χρονη νέα σύντροφο του Πικέ, κάτι που δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Στα νέα της τραγούδια, η Σακίρα σκιαγραφεί την Κία, αλλά και τον Πικέ, μέσα από στίχους εκδίκησης. Στην πορεία των όσων είπε, τόνισε ότι πλέον έχει «περισσότερη εμπιστοσύνη» στον εαυτό της και έχει γίνει «λέαινα» για τα δύο της παιδιά, τον 7χρονο Σάσα και τον 10χρονο Μίλαν.

«Έχαψα αυτή την ιστορία, πως μια γυναίκα χρειάζεται έναν άνδρα για να νιώσει ολοκληρωμένη. Είχα επίσης εκείνο το όνειρο της οικογένειας όπου τα παιδιά έχουν μαμά και μπαμπά κάτω από την ίδια στέγη. Δεν πετυχαίνεις όμως όλα τα όνειρά σου στη ζωή, αλλά η ζωή έχει τον τρόπο της να σε αποζημιώνει και νομίζω ότι η ζωή το έχει κάνει σίγουρα σε μένα με τα δύο υπέροχα παιδιά που έχω και τα οποία με γεμίζουν αγάπη κάθε μέρα» είπε η Σακίρα για τις προσδοκίες που είχε στο παρελθόν.

Ακόμη, η Σακίρα πρόσθεσε: «Ήμουν πάντα συναισθηματικά αρκετά εξαρτημένη από τους άνδρες, ερωτεύτηκα τον έρωτα και νομίζω ότι κατάφερα πλέον να κατανοήσω αυτή την ιστορία από μια άλλη οπτική γωνία και σήμερα είμαι επαρκής μόνη μου. Όταν μια γυναίκα πρέπει να αντιμετωπίσει τις μάχες της ζωής, βγαίνει πιο δυνατή. Τώρα, παραδόξως, αισθάνομαι πλήρης, επειδή εξαρτώμαι από τον εαυτό μου και έχω δύο παιδιά που εξαρτώνται από εμένα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαι πιο δυνατή από μια λέαινα».

«Αυτή η δύναμη προκύπτει από την βίωση μιας οδυνηρής απώλειας, από την αποδοχή της, από την ανοχή μιας απογοήτευσης από την κατανόηση πως η ζωή δεν μας φέρνει πάντα αυτό που θέλουμε. Υπάρχουν όνειρα που διαλύονται και πρέπει να μαζέψεις τα μικρά κομμάτια από το έδαφος και να ξαναφτιάξεις τον εαυτό σου, αλλά και να γίνει παράδειγμα για τα παιδιά σου» επισήμανε. Τέλος, η Σακίρα, δήλωσε: «Τώρα έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να καταλήξω δυνατή. Πάντα πίστευα ότι ήμουν πιο εύθραυστη. Πρέπει πάντα να έχεις πίστη».

"There's a place in hell for those women who don't support each other" – Shakira in her new interview pic.twitter.com/c5KCquXiA9

