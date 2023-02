Μπεσίκτας – αρκουδάκια: Οπαδοί πέταξαν χιλιάδες λούτρινα και διαδήλωσαν κατά του Ερντογάν

Συγκλόνισαν οι οπαδοί της Μπεσίκτας στο χθεσινοβραδινό παιχνίδι (26/2) εναντίον της Αντάλιασπορ, καθώς πέταξαν χιλιάδες αρκουδάκια στον αγωνιστικό χώρο, για τα παιδιά των σεισμόπληκτων περιοχών στην Τουρκία. Ειδικότερα, η Τουρκία και η Συρία έχουν καταστραφεί από μια σειρά πρόσφατων σεισμών 7,8 και 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους -συμπεριλαμβανομένου του πρώην επιθετικού της Premier League Κριστιάν Ατσού. Παράλληλα ο αγώνας μεταξύ Μπεσίκτας και Αντάλιασπορ εξελίχθηκε και σε αντικυβερνητική διαδήλωση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας να τραγουδούν εν χορώ «κυβέρνηση, παραιτήσου!».

As the clock strikes 04:17 (the time of the earthquake), Beşiktaş fans throw thousands of soft toys onto the pitch to be sent to kids in the affected areas.

Again, proud that this is my club. I love this club.pic.twitter.com/mAJiykrMKr

