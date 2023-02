Καρναβάλι στο Ρίο 2023: Χειροπέδες λόγω… στολής

Το καρναβάλι σε όλες τις χώρες είναι μια μέρα που ο καθένας βγαίνει ντυμένος ό,τι θέλει για πλάκα, με κάποιους να βρίσκουν πιο ευφάνταστες στολές και άλλους λίγο πιο… περίεργες.

Η στολή ενός άνδρα στη Βραζιλία, όμως, έγινε η αιτία για να συλληφθεί. Ο άνδρας βγήκε ντυμένος «ανδρικό μόριο» και βγήκε στους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο, για το καρναβάλι.

Κάποιες γυναίκες όμως θεώρησαν ότι πρόκειται για σεξουαλική παρενόχληση και τον κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα να τον συλλάβει η στρατιωτική αστυνομία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η στολή ήταν μήκους μεγαλύτερου των δύο μέτρων, ενώ η σύλληψη έγινε χωρίς αντίσταση από τον άνδρα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας που συνελήφθη χρησιμοποιούσε τη στολή του για να κυνηγάει γυναίκες που συμμετείχαν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Man Dressed As 7ft Penis Arrested For Harassing Women

A man dressed as a 7ft penis was arrested by police in Rio de Janeiro, Brazil, after women complained that he was harassing them. pic.twitter.com/BHqvK8GVQu

— Punch Newspapers (@MobilePunch) February 23, 2023