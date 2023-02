Lady Gaga σκυλιά: Συνεργός στην κλοπή των κατοικίδιων ζητάει… αποζημίωση

Σε μια αναπάντεχη τροπή των γεγονότων, η Lady Gaga αντιμετωπίζει τώρα νομικά προβλήματα από ένα από τα άτομα που εμπλέκονται στην κλοπή των αγαπημένων της γαλλικών μπουλντόγκ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η Jennifer McBride, η οποία κατηγορήθηκε για συνέργεια στο έγκλημα, μηνύει τώρα την ποπ σταρ επειδή δεν τήρησε την υποσχεθείσα αμοιβή των 500.000 δολαρίων για την… επιστροφή των σκυλιών.

Η Gaga είχε ανακοινώσει την αμοιβή τον Φεβρουάριο του 2021, λίγο μετά την κλοπή των δύο καθαρόαιμων κουταβιών της, Koji και Gustav, από τον φροντιστή σκύλων της, υπό την απειλή όπλου στο Λος Άντζελες. Η McBride ισχυρίζεται ότι επέστρεψε τα σκυλιά στην Gaga στο σταθμό της LAPD Olympic Community, μόλις δύο ημέρες μετά την αρπαγή τους και ότι η τραγουδίστρια είχε ξεκαθαρίσει ότι θα πλήρωνε την αμοιβή «χωρίς ερωτήσεις».

Lady Gaga is being sued by woman involved in stealing her dogs when her dog walker was held at gunpoint.

Despite being connected and charged for the crime, the woman claims Gaga has to pay her the $500K reward she had announced, as she returned the dogs 2 days later. pic.twitter.com/SQGK7jMkS0

— Pop Base (@PopBase) February 24, 2023