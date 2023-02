Σιδερένια μπάλα Ιαπωνία: Λύθηκε το μυστήριο

Μια σκουριασμένη κιτρινωπή σφαίρα, περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας κατεδαφίσεων, παρασύρθηκε στη στεριά στο Χαμαμάτσου της Ιαπωνίας, αξιωματούχοι με ειδικές στολές απέκλεισαν την περιοχή, για να απομακρύνουν τους περίεργους. Αυτό οδήγησε σε εικασίες ότι μπορεί να πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ή για κάποιου είδους όργανο κατασκοπείας. Αλλά μετά από ενδελεχή εξέταση, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν εκρηκτικό. Ήταν απλώς ένα μεγάλο, σφαιρικό κομμάτι παλιοσίδερου – μια υπενθύμιση ότι οι ωκεανοί, όπως και οι ουρανοί, είναι γεμάτοι μυστήρια και …σκουπίδια.

Μέχρι τότε, ήταν πολύ αργά για να σταματήσει η διαδικτυακή διάδοση φημών (και ανέκδοτων). Για μέρες, τηλεοπτικά πλάνα με κρανοφόρους αξιωματούχους να κοιτάζουν και να σπρώχνουν τη σφαίρα είχαν οδηγήσει σε σχόλια για ένα πιθανά άγνωστο αντικείμενο, ή ίσως ένα αυγό που προήλθε από κάτι μεγάλο, όπως για παράδειγμα ο …Γκοτζίλα.

A mysterious metal sphere washed ashore in Japan, bedeviling experts about its origin or true nature. The object was first reported by local residents in the coastal town of Hamamatsu, who spotted it on the beach on the morning of Feb 21. pic.twitter.com/lF741bl0PP — NowThis (@nowthisnews) February 22, 2023

Κυρίως, όμως, οι θεωρίες που διαδόθηκαν είχαν γεωπολιτικές προεκτάσεις. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ένας βορειοκορεατικός πύραυλος προσγειώθηκε στα ύδατα δυτικά της Ιαπωνίας και νωρίτερα αυτό το μήνα ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες πυροδότησε μια διπλωματική κρίση και μια σειρά από παρατηρήσεις (και καταρρίψεις) ιπτάμενων αντικειμένων. Το τελικό αποτέλεσμα, μετά την εμφάνιση του βίντεο από την παραλία στο διαδίκτυο, ήταν πολλές αναφορές για κατασκοπευτικές σημαδούρες.

Η σιδερένια μπάλα λοιπόν, είναι σημαδούρα αλλά όχι κατασκοπευτική. «Είναι απλώς μια κανονική σημαδούρα», είπε ο Uwe Send, ωκεανογράφος στο Ίδρυμα Ωκεανογραφίας Scripps του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο, στους New York Times. Ο ίδιος είπε ότι τέτοιες σημαδούρες ήταν ευρέως διαθέσιμες για αγορά στο Διαδίκτυο. Οι ωκεανογράφοι χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους σημαδούρων για πολλά είδη έρευνας και συνήθως τις χρωματίζουν με έντονα χρώματα, με όνομα ή αριθμό επικοινωνίας, συχνά επισυνάπτοντας ένα φως ή ένα φάρο για να παρακολουθούν τον ακριβό εξοπλισμό που τους είναι συνήθως συνδεδεμένος.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

«Ίσως όλοι να είναι παρανοϊκοί λόγω των μπαλονιών»

Οι σημαδούρες που μοιάζουν με αυτή που βρίσκεται στην Ιαπωνία είναι συνήθως κατασκευασμένες από χάλυβα και χρησιμοποιούνται συχνά για πρόσδεση πλοίων σε λιμάνια ή στη ανοιχτά στη θάλασσα. Συνήθως επιπλέουν στην επιφάνεια, σε αντίθεση με άλλες σημαδούρες που αντέχουν τις πιέσεις βαθύτερων νερών. «Ίσως όλοι να είναι παρανοϊκοί λόγω των μπαλονιών», είπε ο ειδικός.

Ερευνητικές σημαδούρες έχουν ξεβραστεί στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια και στο Μαϊάμι τα τελευταία χρόνια, είπε ο Δρ Σεντ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ζωγραφισμένοι αριθμοί τηλεφώνου κατεύθυναν γρήγορα τις αρχές στους ερευνητές. Αλλά οι αρχές στο Χαμαμάτσου, μια πόλη δυτικά του Τόκιο, δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν από πού προερχόταν το δείγμα ή σε ποιον ανήκει, επειδή το εξωτερικό του ήταν πολύ σκουριασμένο και δεν είχε ορατά σημάδια.