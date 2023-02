Σιδερένια μπάλα Ιαπωνία: Νέο… μυστήριο

Οι αρχές απομάκρυναν την τεράστια μεταλλική σφαίρα που ξεβράστηκε σε παραλία στην Ιαπωνία, αλλά ακόμη δεν υπάρχει σαφής απάντηση για το τι είναι και πώς βρέθηκε εκεί. Αφού βεβαιώθηκαν ότι δεν είναι επικίνδυνη ή ότι δεν θα εκραγεί, οι αρχές στο Χαμαμάτσου απομάκρυναν τη σφαίρα με βαρέα μηχανήματα. Όπως έγινε γνωστό, η σφαίρα θα αποθηκευτεί για ένα διάστημα και μετά θα καταστραφεί. Ωστόσο, το ερώτημα τι είναι αυτό το αντικείμενο δεν έχει απάντηση, επισήμως τουλάχιστον, τη στιγμή μάλιστα που οι αρχές δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις.

Έτσι οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν, από τις σοβαρές και πιθανές (ειδική σημαδούρα), ως τις ευφάνταστες (αυγό του Γκοτζίλα).

On February 21, an unidentified spherical object was found on a beach in Hamamatsu, Japan, about 1.5 meters in diameter, with raised handles at both ends. After the "Wandering Balloon," there was a "Stray Iron Ball"?#Japan pic.twitter.com/oKmh0xWt08

— Shingi🇨🇳💯Fo (@Shingi36880224) February 22, 2023