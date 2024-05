Έπεσε πινακίδα – Ινδία:14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μουμπάι, την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας κι άλλοι 74 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση μιας μεγάλης διαφημιστικής πινακίδας στη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας. Σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν πολλοί ακόμη άνθρωποι καταπλακωμένοι κάτω από την ύψους περίπου 30 μέτρων μεταλλική πινακίδα, που κατέρρευσε πάνω σε πρατήριο καυσίμων στο προάστιο Γκατκόπαρ, στο ανατολικό τμήμα της ινδικής μεγαλούπολης. Σε βίντεο που μετέδωσαν ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται η μεταλλική πινακίδα να κλονίζεται από τον ισχυρό άνεμο, προτού καταρρεύσει και καταπλακώσει κτίρια, οχήματα και περαστικούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι 20-30 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι Times of India. Στο σημείο έχουν μεταφερθεί γερανοί για να απομακρύνουν τα μπάζα. Λόγω της κακοκαιρίας ξεριζώθηκαν δέντρα και κατέρρευσαν κι άλλες πινακίδες προκαλώντας τραυματισμούς σε όλη την πόλη, ενώ ανεστάλη επίσης για περίπου μία ώρα η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου, όπως μετέδωσε το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

In Mumbai, India, at least 8 dead and more than 55 injured after billboard falls on gas station and homes – Hindustan Times pic.twitter.com/bj8NQFAJk3

— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2024