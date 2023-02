Ζιζέλ – καρναβάλι Ρίο: “Χρυσάφι” στα πόδια της για να φορέσει απλά… ένα μπλουζάκι!

Η Ζιζέλ έχει υπάρξει το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να κλείνει συμφωνίες με αμύθητα ποσά. Ακούραστα, η 42χρονη κέρδισε 2 εκατομμύρια δολάρια μόνο και μόνο για να παραβρεθεί στο καρναβάλι του Ρίο Ντε Τζανέιρο! Η απόφασή της να χωρίσει με τον Τομ Μπρέιντι διαδέχθηκε τη δυναμική της επιστροφή στον χώρο της διαφήμισης. Με αφορμή τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού, η Ζιζέλ «αναθέρμανε» τις σχέσεις της με έναν παλιότερο συνεργάτη, την μπίρα «Brahma» και πρόσθεσε μερικά εκατομμύρια στην περιουσία της.

