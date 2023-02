Μπάιντεν τούμπα: Έπεσε… ξανά ο πρόεδρος των ΗΠΑ – Βίντεο

Ένα νέο μικρό ατύχημα είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενώ τελείωνε το τριήμερο ταξίδι του στην Ευρώπη, που περιελάβανε μία μυστική επίσκεψη στην Ουκρανία και μετέπειτα στάση στην Πολωνία. Αυτήν τη φορά, ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος γλίστρησε από τα σκαλιά του αεροπλάνου. Την Τρίτη, η συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, καθώς αποβιβαζόταν από το Air Force One, έχασε την ισορροπία της, με συνέπεια να σωριαστεί στο έδαφος.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε, αλλά λίγο διαφορετικά, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν ανέβαινε τα σκαλιά για να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και λίγο προτού φτάσει την πόρτα της εισόδου σκόνταψε. Δεν είχε κανέναν δίπλα του, όμως δεν χρειάστηκε, αφού σχεδόν αμέσως σηκώθηκε και κινήθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του αεροπλάνου. Υπενθυμίζεται ότι το ταξίδι για τον 80χρονο πρόεδρο είχε μυστική πτήση, βράδυ αϋπνίας και δρομολόγιο 10 ωρών στα σύνορα Πολωνίας και Ουκρανίας με τρένο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σκόνταψε πρώτη φορά στα σκαλιά του Air Force One. Η πρώτη του πτώση ήταν μόλις δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ τον περασμένο Ιούνιο είχε πέσει από το ποδήλατό του.

Here is a video of Joe Biden falling off his bike.

Happy Saturday 😂 pic.twitter.com/0pbrAtKCld

— Mahyar Tousi (@MahyarTousi) June 18, 2022