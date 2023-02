Ριάνα γιος: «Μείνετε μακριά του»

Οι φωτογραφίες της Ριάνα με τον ASAP Rocky και τον γιο τους έχουν γίνει viral, μιας και είναι η πρώτη φορά που δείχνουν επίσημα, πώς μοιάζει το πρώτο τους παιδί. Τα σχόλια και τα like ξεπερνούν κατά πολύ τα 10 εκατομμύρια και όπως είναι γνωστό, η 34χρονη σταρ δεν μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τις κακίες που πιθανώς να γράφονται για εκείνη. Παρόλα αυτά, είναι πλέον μητέρα και όπως έδειξε μέσα από τη συνέντευξή της στη Vogue, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να εκθέσει το μωρό της, ούτε καν στους ακολούθους της στο Instagram, που είναι 143 εκατομμύρια.

Rihanna FIRES BACK at trolls who criticized her for calling her baby son 'so fine' as if he were a 'grown man' https://t.co/FrwEDxnaZF

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 18, 2023