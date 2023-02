Ρωσία πυρηνικά – Ουκρανία: Ηχηρή προειδοποίηση από τον Λουκασένκο

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν όσο ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ. Ο ηγέτης της Λευκορωσίας, ένας πιστός σύμμαχος του Κρεμλίνου, συνεχίζει μεν να υποστηρίζει τον Πούτιν, επιχειρεί ωστόσο να φιλοτεχνήσει το προφίλ του ειρηνοποιού, προσκαλώντας ατύπως τους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στο Μινσκ, και προειδοποιώντας παράλληλα για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου. Σε ερωτήσεις που δέχθηκε από ομάδα ξένων δημοσιογράφων στο Μινσκ, ο Λουκασένκο εμφανίστηκε και πάλι έτοιμος να υποστηρίξει τον Πούτιν.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του BBC, εάν θα διαθέσει τα εδάφη της χώρας του για να διευκολύνει τη ρωσική εισβολή, απάντησε: «Είμαι έτοιμος να παράσχω εδάφη. Είμαι έτοιμος για πόλεμο, μαζί με τους Ρώσους, από την επικράτεια της Λευκορωσίας. Μόνο, όμως, εάν κάποιος εισβάλει στη χώρα μας από την Ουκρανία, με όπλα, για να σκοτώσει κόσμο» πρόσθεσε ο Λευκορώσος ηγέτης. Κατηγόρησε, δε, τις κυβερνήσεις της Δύσης για όξυνση του πολεμικού κλίματος, ενώ προειδοποίησε για πυρηνικό πόλεμο: «Εάν συνεχίσετε με την κλιμάκωση της έντασης, τότε θα βγουν τα πυρηνικά όπλα και η Ρωσία έχει περισσότερα από τον καθένα».

Lukashenko invited Biden and Putin to Minsk: "The three of us will meet and solve all the problems."

And Biden shouldn't come to Poland, according to Lukashenko. It is Poland, he believes, who is the most active in escalating the war in Ukraine. pic.twitter.com/pd3zsXztM2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2023