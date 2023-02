Έλον Μασκ – Μάντσεστερ: «Μυθική» πρόταση εξαγοράς από τον επιχειρηματία

Έτοιμος να μπει στη σκληρή μάχη για της εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται ο Έλον Μασκ, που μετά την εξαγορά της Twitter, έχει ανοίξει κατά πολύ τη βεντάλια των δραστηριοτήτων του. Στις ΗΠΑ, το ποδόσφαιρο δεν θεωρείται τόσο δημοφιλές όσο στον υπόλοιπο πλανήτη. Ωστόσο, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος ταξίδεψε μέχρι το Ντουμπάι για να παρακολουθήσει τον τελικό του Μουντιάλ μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας. Σύμφωνα με το Sky Sports, ο επιχειρηματίας σκέφτεται να καταθέσει πρόταση 4,7 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η όποια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί άμεσα, καθώς η 17η Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία λήξης των προσφορών. Πηγές από τον στενό κύκλο των συνεργατών του Μασκ που επικαλείται η Daily Mail αναφέρουν ότι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη παρακολουθεί στενά την υπόθεση της πώλησης της ιστορικής ομάδας. Ήδη έχουν αρχίσει οι καταθέσεις προσφορών, με τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Τζιμ Ράτκλιφ, ιδιοκτήτη της γαλλικής Νις μέσω του πετροχημικού ομίλου Ineos, να ανακοινώνει ότι είναι επίσημα υποψήφιος για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να κατατεθούν κι άλλες προτάσεις από Κατάρ, Σαουδική Αραβία και ΗΠΑ.

Elon Musk is believed to be interested in making a £4.5bn move to buy Man Utd according to reports 👀🤑

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 14, 2023