UFO ΗΠΑ: Δεν είναι εξωγήινα τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, λέει ο Λευκός Οίκος

Τέλος στα σενάρια και τη φημολογία ότι τα μυστηριώδη μπαλόνια που καταρρίφθηκαν πάνω από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν εξωγήινα, έδωσε ο Λευκός Οίκος κατά τη διάρκεια ενημέρωσής. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι δεν υπάρχει ένδειξη για εξωγήινη δραστηριότητα σχετικά με την κατάρριψη των ιπτάμενων αντικειμένων. «Λατρεύω την ταινία “Ε.Τ. ο Εξωγήινος”, αλλά ας μείνουμε εκεί» είπε, αστειευόμενη, η Καρίν Ζαν-Πιέρ. Η σύμβουλος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εξωγήινων ή εξωγήινης δραστηριότητας στις πρόσφατες καταρρίψεις αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων πάνω από τη Βόρεια Αμερική.

Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, απέδωσε στην κυβέρνηση Μπάιντεν -και τις οδηγίες του ίδιου του προέδρου στην κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ- για την ανακάλυψη ότι «η Κίνα έχει ένα πρόγραμμα μπαλονιών σε μεγάλο υψόμετρο για συλλογή πληροφοριών που συνδέεται με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό». Και πρόσθεσε: «Λειτουργούσε κατά την προηγούμενη διοίκηση, αλλά δεν το εντόπισαν. Το εντοπίσαμε».

Το πρώτο ιπτάμενο αντικείμενο καταρρίφθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, παρόλο ότι περιφερόταν απαρατήρητο και ανενόχλητο πάνω από την επικράτεια των ΗΠΑ και του Καναδά από τις 28 Ιανουαρίου. Η αμερικανική αντικατασκοπία χαρακτήρισε σαν «κατασκοπευτικό μπαλόνι από την Κίνα», συνδέοντάς το με το ευρύτερο πρόγραμμα παρακολουθήσεων του Κινεζικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Η άποψη των υψηλά ισταμένων στο αρχηγείο του αμερικανικού στρατού ήταν ότι το συγκεκριμένο μπαλόνι συγκέντρωνε στοιχεία γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανά τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά τους οι Κινέζοι διαμαρτυρήθηκαν, προβάλλοντας την εικόνα του αθώου που αδίκως κατηγορείται και ενοχοποιείται. «Υπερβολική ενέργεια και σοβαρή παραβίαση της διεθνούς πρακτικής» ήταν η δήλωση εκ μέρους του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Υποστήριξαν την άποψη ότι επρόκειτο για ένα αθώο μετεωρολογικό μπαλόνι, το οποίο παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ανέμου, για να καταλήξει ακυβέρνητο στη Βόρεια Αμερική.

JUST IN – The closest and clearest video of the moment China spy balloon got shot pic.twitter.com/05bBH0UCOT

Παρόλ’ αυτά, η αυτοψία των Αμερικανών στα υπολείμματά του, έδειξε ότι το μπαλόνι διέθετε έλικες και ήταν σε θέση να αλλάζει κατεύθυνση. Επιπλέον, η αμερικανική αντικατασκοπία θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μπαλόνι ήταν ένα από τα πάμπολλα μέσα που στέλνει η Κίνα για να παρακολουθήσει κρυφά τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος κατασκοπείας σε περισσότερες από 40 χώρες.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, η Ουάσινγκτον απέρριψε τις κατηγορίες του Πεκίνου ότι έστειλε μπαλόνια πάνω από την κινεζική επικράτεια, ενώ ένταση επικρατεί ανάμεσα στις δύο χώρες μετά την υπέρπτηση του αμερικανικού εδάφους από κινεζικό μπαλόνι, το οποίο τελικά καταρρίφθηκε.

The US accused China of spying after a mysterious balloon was spotted over Montana — where nuclear missile silos are located.

But Beijing insists it's just a weather research device that blew off course. pic.twitter.com/9WBCch6hRT

— DW News (@dwnews) February 3, 2023