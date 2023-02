Δικηγόρος Καϊλή: Ο Σβεν Μαρί παίρνει σκυτάλη από τον Αντρέ Ριζόπουλο

Άλλαξε δικηγόρο η Εύα Καϊλή και προσέλαβε τον συνήγορο του μακελάρη του Μπατακλάν, λίγο πριν από την επόμενη ακρόασή της στις βελγικές Αρχές για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate. Ο πρώην δικηγόρος τού Σαλάχ Αμπντεσλάμ -του βασικού εμπλεκόμενου στις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 στο Παρίσι- αναλαμβάνει την υπεράσπιση της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή στην έρευνα για την υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Σβεν Μαρί, δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης στο Βέλγιο, δήλωσε στο POLITICO τη Δευτέρα ότι θα αναλάβει τη θέση του Αντρέ Ριζόπουλος, ο οποίος εκπροσωπούσε την Καϊλή μέχρι τώρα. «Παίρνω τη σκυτάλη», ανέφερε ο Σβεν Μαρί σε δήλωσή του.

