Super Bowl 2023: Ο Γιώργος Καρλαύτης σήκωσε το τρόπαιο στην πρώτη του χρονιά στο NFL

Οι Kansas City Chiefs κατέκτησαν το Super Bowl, αφού μετά από έναν συναρπαστικό τελικό η ομάδα του Έλληνα Γιώργου Καρλαύτη νίκησε με 38-35 τους Philadelphia Eagles. Ο αγώνας ήταν άκρως συναρπαστικός και κρίθηκε 11” πριν το τέλος του αγώνα. Ο Μπάτκερ με ένα field goal έδωσε τη νίκη στην ομάδα του κι έκανε την ανατροπή. Ο Γιώργος Καρλαύτης στην πρώτη του χρονιά στο NFL κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο. Ο Καρλαύτης μετακόμισε στις ΗΠΑ από την Αθήνα σε ηλικία 13 ετών, ενώ έγινε ο δεύτερος Έλληνας που κατακτά πρωτάθλημα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο (ο ελληνικής καταγωγής, αλλά Αμερικανός Κρις Μαραγκός το είχε κατακτήσει το 2018). Μάλιστα, δηλώνει λάτρης του Παναθηναϊκού.

MVP της αναμέτρησης ήταν ο Μαχόουμς, ο οποίος παρά τον τραυματισμό του ολοκλήρωσε την αναμέτρηση και βοήθησε την ομάδα του Κάνσας στα μέγιστα. Μάλιστα έγραψε Ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος quarterback που έχει δύο τίτλους Super Bowl και ισάριθμους τίτλους MVP, πριν συμπληρώσει τα 30 χρόνια.

Οι προηγούμενοι αθλητές που είχαν πετύχει ανάλογο επίτευγμα ήταν οι: Πέιτον Μάνινγκ, Τζο Μοντάνα, Τομ Μπρέιντι και Τζόνι Ουνίτας.

American football player George Karlaftis was born and raised in #Athens #Greece! On Sunday, George and his team, the Kansas City Chiefs, won Super Bowl 2023#GeorgeKarlaftis #KansasCityChiefs #SuperBowl #NFL @Chiefs @SuperBowl @TheGK3 #ChiefsKingdom pic.twitter.com/3H2RFWcyHy

