Super Bowl Rihanna: Η στιγμή που όλοι περίμεναν

Η Ριάνα ετοιμάζεται να κάνει τη μεγάλη επιστροφή στη σκηνή του Super Bowl και φυσικά, το κοινό της είναι ενθουσιασμένο που θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει ζωντανά μετά από 7 χρόνια. Ανάμεσα στους θαυμαστές της φυσικά, είναι και ο πατέρα της, Ρόνανλντ Φέντι. Μιλώντας στην Page Six, δήλωσε για την κόρη του πως πλέον, το Super Bowl είναι «δική της υπόθεση». «Κανείς δεν δίνει σημασία στο φούτμπολ. Είναι το σόου της Ριάνα.

Η στιγμή που όλοι περίμεναν», δήλωσε γεμάτος περηφάνεια για την κόρη του, ενώ στη συνέχεια, αποκάλυψε ένα από τα μπλουζάκια που κυκλοφόρησε η εταιρεία της Ριάνα, «Savage X Fenty» για το event και γράφουν πάνω: «Η συναυλία της Ριάνα διακόπτεται από έναν αγώνα φούτμπολ. Παράξενο, αλλά τι να κάνουμε». Όπως είπε ο ίδιος, δεν έχει λάβει ακόμα εισιτήρια για το Super Bowl, ούτε έχει εξασφαλίσει το πού θα μείνει. Ωστόσο, είναι διατεθειμένος να ταξιδέψει από τα Μπαρμπέιντος στο Λας Βέγκας και μαζί με δύο φίλους του να νοικιάσουν ένα αυτοκινούμενο όχημα, που θα λειτουργήσει και σαν σπίτι τους για εκείνες τις ημέρες. «Όλα τα δωμάτια στα ξενοδοχεία έχουν εξαντληθεί. Κι εκτός αυτού, οι τιμές είναι εξωφρενικές. Περίπου 1.600 δολάρια τη βραδιά. Θα πάρουμε το όχημά μας και θα ακούσουμε μόνο τη συναυλία, δεν έχουμε εισιτήριο για τον αγώνα», δήλωσε ο Ρόναλντ Φέντι.

