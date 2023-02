Super Bowl Rihanna: Αποθεωση απο τον Κρις Μάρτιν

Ο Κρις Μάρτιν θεωρεί τη Ριάνα την «καλύτερη τραγουδίστρια όλων των εποχών». Σε συνέντευξή του στον Zane Lowe, λίγο πριν το Super Bowl, ο frontman των Coldplay αναφέρθηκε στην πολυαναμενόμενη εμφάνιση που θα κάνει η Ριάνα μετά από 6 χρόνια και τόνισε πόσο «σημαντική» είναι αυτή η στιγμή. «Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην αναγνωρίζεις ότι είναι η καλύτερη τραγουδίστρια όλων των εποχών», είπε αρχικά ο 45χρονος τραγουδιστής. Όπως ανέφερε στη συνέχεια, μπορεί να μη γνωρίζεται καλά με τη σταρ, όμως είναι μεγάλος της θαυμαστής. «Έχουμε εμφανιστεί μαζί της μερικές φορές, αλλά κυρίως είμαι θαυμαστής της. Είναι όλο και πιο σπάνιο να τραγουδάει ζωντανά, γεγονός που το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό», δήλωσε.

Σημείωσε μάλιστα, πως όσο κι αν θα ήθελε ο ίδιος να τη βλέπει συχνότερα επί σκηνής, «κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τη Ριάνα να κάνει τίποτα».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις προσδοκίες του για το σόου της Ριάνα, εκείνος δήλωσε πως θα τον εντυπωσιάσει ό,τι κι αν κάνει.

«Είναι δύσκολο για μένα να απαντήσω αντικειμενικά, όταν είμαι τόσο μεγάλος θαυμαστής της. Ακόμα κι αν έβγαινε έξω με μια φόρμα και τραγουδούσε, θεωρώ ότι θα ήταν υπέροχο», παραδέχτηκε.

