Άνα Ιβάνοβιτς παιδιά: Εγκυος ξανά η σπουδαία τενίστρια!

Θα μεγαλώσει σύντομα η οικογένεια της Άνα Ιβάνοβιτς και του Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ.

Όπως ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο Instagram περιμένουν το 3ο τους παιδί με την κοιλιά της τενίστριας να είναι πολύ… φουσκωμένη!

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Γερμανίας και η τενίστρια που έφτασε στο Νο1 κόσμου αλλά και στην κατάκτηση του Roland Garros το 2008 έχουν δύο αγόρια ηλικίας 4 και 5 ετών.

Ο Γερμανός και η Σέρβα που είναι παντρεμένοι από το 2016 δεν αποκάλυψαν το φύλο του μωρού.

Now @BSchweinsteiger and I are officially getting outnumbered 🥰👼🏼👨‍👩‍👦‍👦 pic.twitter.com/E3EVU4Hvur

— Ana Ivanovic (@anaivanovic) February 10, 2023