Σεισμός Τουρκία – Συρία: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες

Συνεχίστηκαν για τέταρτη νύχτα οι έρευνες για επιζώντες στις δέκα επαρχίες της Τουρκίας που ισοπεδώθηκαν από τους φονικούς σεισμούς, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι στα συντρίμμια. Οι νεκροί από τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία ξεπέρασαν τις 21.000, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 72.879. Η Afad, η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, είχε ανακοινώσει χθες βράδυ πως έχουν ανασυρθεί νεκροί από τα συντρίμμια 17.134 άνθρωποι. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε νωρίτερα χθες ότι οι νεκροί στην Τουρκία ανέρχονται σε 16.546.

Ζωή στα χαλάσματα

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις κακές καιρικές συνθήκες, ψάχνοντας μέρα-νύχτα για ζωή στα χαλάσματα. Μέσα στο σκοτάδι της θλίψης όμως, υπάρχει και το φως της ελπίδας. Ο 8χρονος Γιαβούζ Τουρκμέν, διασώθηκε αφού επέζησε στα ερείπια για 91 ώρες στην Αντιόχεια, όπως και το μόλις 10 ημερών μωράκι, που διασώθηκε με τη μητέρα του, στο Χατάι, μετά από 90 ώρες.

BU KEZ MUCİZENİN ADI YAVUZ

91 saat sonra elinde kumbarasıyla kurtarıldı — NTV (@ntv) February 9, 2023

Στο Καχραμανμαράς, η 65χρονη Χατιτζέ και η κόρη της, βγήκαν ζωνταντές ύστερα από 92 ώρες, ενώ στο Γκαζιαντέπ, διασώθηκε ο 23χρονος Yiğit Akar, που έμεινε εγκλωβισμένος για 89 ώρες.

Yağız Ulaş bebek sadece 10 günlük. Depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ’da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı. pic.twitter.com/7jjjEXQfiV — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 9, 2023

Η 17χρονη Gülsüm Yeşilkaya, η οποία εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια οκταώροφου κτιρίου στο Αντιγιαμαν, διασώθηκε 89 ώρες μετά, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού της διήρκησε 27 ώρες. Στο Καχραμανμαράς, ο 74χρονος Remzi άντεξε εγκλωβισμένος στα συντρίμμια 87 ώρες.

(VIDEO) A woman was rescued from under the debris 89 hours, nearly four days, after the devastating earthquakes hit Türkiye pic.twitter.com/qKlIJBonEl — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 9, 2023

Στη Μαλάτια, ο 7χρονος Miran Gül βγήκε ζωντανός μετά από 87 ώρες και ενώ είχε καταπλακωθεί από τα ερείπια επταώροφου κτιρίου.

(VIDEO) A 74-years-old man, Remzi, was rescued alive as massive search and rescue efforts continue in Türkiye's quake-hit areas 🕙Rescued after 87 hours

👴Old man is from SE Kahramanmaras province

🚑Taken to hospital by ambulance pic.twitter.com/sW8ZRL5yBH — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 9, 2023

Γάλλοι, Τούρκοι και Καταριανοί διασώστες στο Γκαζιαντέπ, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 74χρονο Μπεκίρ Γιλντιρίμ, ύστερα από 71 ώρες.

Turkish, French, and Qatari rescue teams worked together to perform a 71st hour miracle, pulling 75 yr old Bekir Yildirim from the rubble of a collapsed building in Gaziantep.

🇹🇷 🇫🇷 🇶🇦 💪 pic.twitter.com/ghGHVd6udE — Yusuf Erim (@YusufErim34) February 9, 2023

Ύμνοι της SZ για τους Έλληνες διασώστες στη Τουρκία

Ο γερμανικός Τύπος αποθεώνει τους Έλληνες διασώστες και τις προσπάθειές τους στα συντρίμμια του σεισμού στην Τουρκία, ενώ περιγράφει ως αναποτελεσματική τη διαχείριση της καταστροφής από τον Ερντογάν. Ο γερμανικός Τύπος εκτιμά ότι η καταστροφή που έχει συγκλονίσει την Τουρκία τις τελευταίες ημέρες πρόκειται να επηρεάσει πολύ αρνητικά τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ενόψει των εκλογών. H Süddeutsche Zeitung εκθειάζει τη συμμετοχή Ελλήνων διασωστών, κάνοντας ειδική μνεία στον Κωνσταντίνο Νίκα, ο οποίος «φαίνεται σε μία φωτογραφία, σοβαρός και εξαντλημένος, να μεταφέρει μαζί με έναν Τούρκο διασώστη με παραλλαγή ένα εξάχρονο κορίτσι σε φορείο, το οποίο έχει μόλις βγάλει από τα ερείπια». Η SZ σημειώνει πως «μια τέτοια φωτογραφία αποτελεί καλό οιωνό σε καιρούς πολιτικής έντασης μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών».

ΗΠΑ: Βοήθεια 85 εκατ. δολαρίων σε Τουρκία και Συρία

Ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) θα χορηγήσει 85 εκατομμύρια δολάρια για κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία και τη Συρία, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ της Πέμπτης. Ο USAID αναφέρει ότι τα χρήματα θα δοθούν «για να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους».

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν-Τσαβούσογλου

Δεύτερη επικοινωνία μέσα σε τέσσερις μέρες είχαν οι ΥΠΕΞ ΗΠΑ και Τουρκίας, Άντονι Μπλίνκεν και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, οι οποίοι συζήτησαν για τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον μπορεί να βοηθήσει Τουρκία και Συρία μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πραις, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έδωσε λεπτομέρειες για τις ανάγκες της Τουρκίας και η Ουάσινγκτον «θα κάνει ό,τι μπορεί για να καλύψει τις ανάγκες που ανέφεραν οι Τούρκοι». Σημείωσε ότι αμερικανικά ελικόπτερα βοηθούν τους διασώστες να φτάσουν σε περιοχές όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση και ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών αποτελούμενη από 200 άτομα. Σχεδιάζεται επίσης η αποστολή γεννητριών, ιατροφαρμακευτικού υλικού, σκηνών για τους άστεγους, νερού και συστημάτων καθαρισμού του νερού.