Ρήγμα Τουρκίας – σεισμός: Κόπηκε η γη στα δύο, δείτε βίντεο

Ακόμα μία απόδειξη της φονικής έντασης του σεισμού των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε την Τουρκία είναι το βίντεο που δημοσίευσε το τουρκικό δίκτυο Haber Turk και δείχνει ρήγμα 500 χιλιομέτρων να έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια της γης. Ο σεισμός στην Τουρκία για 70 δευτερόλεπτα διέλυσε κτίρια, δρόμους και εγκαταστάσεις αφήνοντας πίσω του χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Χθες η ελληνική επιστημονική αποστολή στην Τουρκία, αποτελούμενη από τους Ευθύμη Λέκκα, Παναγιώτη Καρύδη, Μανώλη Βασιλάκη, Σπύρο Μαυρούλη και Γιάννη Αργυρόπουλο, εντόπισε μεγάλο σεισμικό ρήγμα που εμφανίζεται στην επιφάνεια κοντά στην πόλη Νουρντατζί.

Το βίντεο με το ρήγμα που δημιουργήθηκε μετά το σεισμό

The footage of the Turkey earthquake fault line pic.twitter.com/w5WppSakJW

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 10, 2023