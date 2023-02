Αλάσκα άγνωστο αντικείμενο: Νέος “μπελάς” για τις ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε την Παρασκευή ένα «άγνωστο αντικείμενο» πάνω από την Αλάσκα με διαταγή του προέδρου Μπάιντεν. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ήταν κατασκοπευτικό μπαλόνι, πετούσε όμως σε ύψος (40.000 πόδια) που δυνητικά θα το έκανε κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία, όπως ανέφερε το Πεντάγωνο. Η εντολή του Μπάιντεν για την κατάρριψη δόθηκε για κάθε ενδεχόμενο. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε ότι το αντικείμενο είχε μέγεθος «όσο ένα μικρό αυτοκίνητο» και ότι την ώρα της κατάρριψης πετούσε πάνω από αραιοκατοικημένη περιοχή. Η προέλευσή του είναι άγνωστη.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Το προσέγγισε μαχητικό και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν επανδρωμένο, πληροφορία για την οποία έλαβε γνώση ο Μπάιντεν. Επιπλέον, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη ενδείξεις ότι το αντικείμενο ήταν στρατιωτική απειλή στους κατοίκους της περιοχής. Για την ώρα, αναφέρουν οι New York Times, δεν υπάρχουν ενδείξεις για το αν το αντικείμενο μετέφερε κατασκοπευτικό εξοπλισμό.

Το περιστατικό έρχεται μία εβδομάδα μετά την κατάρριψη κινεζικού κατασκοπευτικού μπαλονιού πάνω από τις ακτές του Ατλαντικού. Το μπαλόνι είχε διασχίσει σχεδόν όλη την επικράτεια των ΗΠΑ από τα βορειοδυτικά. Μετά την κατάρριψη οι ΗΠΑ ανέφερε ότι μετέφερε κατασκοπευτικό εξοπλισμό και δεν ήταν για επιστημονική/μετεωρολογική χρήση όπως υποστήριζε το Πεκίνο.

BREAKING: The White House confirms another flying object was shot down off the coast of Alaska about an hour ago. pic.twitter.com/Rc3bo7yqtm

— Forbes (@Forbes) February 10, 2023