Δωρεά στην Τουρκία – Premier League: Μεγάλη οικονομική βοήθεια στους πληγέντες

Η Premier League ανακοίνωσε σήμερα (10/2) ότι θα δωρίσει ένα εκατομμύριο λίρες για τους πληγέντες του φονικού σεισμού στην Τουρκία. Όπως έκανε γνωστό η UEFA, έχει κάνει δωρεά 150.000 ευρώ στην τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (TFF), ενώ το Ίδρυμα έχει δεσμεύσει 50.000 ευρώ στους οργανισμούς Bonyan (σ.σ: για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης) και Tiafi (ομάδα διεθνούς βοήθειας για την ένταξη), δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της καταστροφής στη νότια Τουρκία και τη Συρία. Επίσης θα συντονίσει τις προσπάθειες των ομοσπονδιών-μελών της για να δημιουργηθεί ένα κοινό ταμείο βοήθειας για περιπτώσεις καταστροφών.

«Η UEFA κάνει αυτή την αρχική δωρεά για να βοηθήσει την άμεση ανθρωπιστική απάντηση σε αυτή τη φρικτή τραγωδία», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. «Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τις ομοσπονδίες-μέλη μας για τη γρήγορη και συμπονετική αντίδραση και την υποστήριξη που προσέφεραν σε όσους επλήγησαν από αυτό το τρομερό γεγονός». Η UEFA διερευνά επίσης την οργάνωση πρόσθετων δραστηριοτήτων συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του τελικού του Champions League (10/6) αυτής της σεζόν, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

We are devastated by the tragic impact of the earthquakes in Turkey and Syria.

We are supporting the Disasters Emergency Committee's Turkey-Syria Appeal to deliver aid directly to those in need.

Black armbands will be worn in tribute this weekend.

➡️https://t.co/Y9O0gRnNaq pic.twitter.com/5Le4CDMwbc

— Premier League (@premierleague) February 10, 2023