Ζελένσκι – Βρετανία: Η συγκινητική αγκαλιά με δημοσιογράφο από την Ουκρανία

Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από τη χθεσινή επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στο πλαίσιο της επίσκεψή του στη Βρετανία, η οποία αποτελεί την πιο στενή σύμμαχο της Ουκρανίας μετά τις ΗΠΑ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Κιέβου συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό. Στη συνέχεια ο Ρίσι Σούνακ και ο Ουκρανός πρόεδρος παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία ο δεύτερος αποφάσισε να αψηφήσει τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και να «χαρίσει» μια αγκαλιά σε μια συμπατριώτισσά του δημοσιογράφο της ουκρανικής υπηρεσίας του BBC.

H δημοσιογράφος του BBC Ukraine είχε σηκωθεί όρθια για να θέσει το ερώτημά της στον Ουκρανό πρόεδρο, όταν ξαφνικά του είπε ότι θα ήθελε πολύ να τον αγκαλιάσει αλλά πιθανότατα αυτό δεν επιτρεπόταν. «Γιατί όχι;» απάντησε αμέσως ο Ζελένσκι, προτού πλησιάσει τη δημοσιογράφο και ανταλλάξουν μια ζεστή αγκαλιά, με τον Ρίσι Σούνακ να χαμογελάει και να χειροκροτάει στο πίσω μέρος. Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι πραγματοποιεί αιφνιδιαστική περιοδεία στην Ευρώπη από χθες Τετάρτη. Πρόκειται για το δεύτερο ταξίδι που πραγματοποιεί στο εξωτερικό μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, έπειτα από μια πρώτη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο.

In a surprise move President Zelensky hugs a journalist from BBC Ukraine during his press conference with Rishi Sunak.pic.twitter.com/JFkngB267f

