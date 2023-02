Νεκροί Τουρκία – Σεισμός: Σκοτώθηκε και ο 28χρονος τερματοφύλακας της Μαλάτιασπορ

Άλλη μία τραγωδία στην Τουρκία, όπου θύμα του σεισμού των 7,8 Ρίχτερ φαίνεται πως είναι και ο τερματοφύλακας της Μαλάτιασπορ, Εγιούπ Τουρκασλάν. Ο 28χρονος που αγνοούνταν από τη Δευτέρα εντοπίστηκε νεκρός κάτω από τα συντρίμμια.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Γιλμάζ Βουράλ. “Δυστυχώς, ο Αχμέτ μας είναι νεκρός. Απεγκλώβισαν τη σορό του. Δυστυχώς, δεν είναι ζωντανός”, ανακοίνωσε.

Yeni Malatyaspor goalkeeper Eyüp Ahmet Türkaslan lost his life in the earthquake. The building he was in collapsed with him inside 💔 pic.twitter.com/eXSSmavqj2

