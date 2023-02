Βοήθεια Ελλάδας στην Τουρκία: “Είμαστε γείτονες, πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο”

Τα συλλυπητήριά του «στους ανθρώπους της Τουρκίας και της Συρίας για τους καταστροφικούς σεισμούς» εκφράζει με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

«Η Ελλάδα απέστειλε άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια και εξειδικευμένες ομάδες. Είμαστε γείτονες, πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο σε δύσκολες στιγμές», προσθέτει.

Warmest condolences to the people of 🇹🇷 and 🇸🇾 for the devastating earthquakes. 🇬🇷 immediately sent humanitarian assistance and specialized teams. We are neighbors, we need to support each other at times of difficulty.

