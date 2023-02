Μπάιντεν – Ερντογάν σεισμός στην Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία και δέσμευση για βοήθεια

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε χθες Δευτέρα στον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «όλη την απαραίτητη βοήθεια», «όποια κι αν είναι», μετά τον πολύνεκρο καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία.

Εξέφρασε «τα συλλυπητήριά του εξ ονόματος του αμερικανικού λαού» και τόνισε πως στέλνονται «γρήγορα» ομάδες από τις ΗΠΑ για «να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» και «να συντονίσουν κάθε άλλη βοήθεια» που χρειάζονται οι σεισμοπαθείς, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ εξέδωσε διάταγμα για την αποστολή σωστικών συνεργείων και ιατρικού υλικού στην Τουρκία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του, μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 βαθμών που έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας τη χώρα αυτή και τη γειτονική Συρία. Ο κ. Γιουν «έδωσε διαταγή στις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες» να καταρτίσουν σχεδιασμούς για «περαιτέρω μέτρα υποστήριξης στην Τουρκία αν χρειάζεται», διευκρινίζεται σε δελτίο Τύπου της νοτιοκορεάτικης προεδρίας. Νωρίτερα ο Γιουν Σοκ-γελ είχε στείλει μήνυμα συμπαράστασης στην Τουρκία μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. «Η καρδιά μου είναι με τους ανθρώπους της Τουρκίας και της Συρίας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής. Η Κορέα εκφράζει τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όσους έχασαν τους αγαπημένους τους. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Τουρκία, μια αδελφότητα σφυρηλατημένη με αίμα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, με κάθε δυνατό τρόπο», είχε γράψει ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας.

My heart goes out to the people of Turkiye and Syria during this difficult time. Korea sends our deepest condolences to those who have lost their loved ones. We stand ready to assist Turkiye, a brotherhood forged in blood during the Korean War, in any way possible.

