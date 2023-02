Κινεζικό μπαλόνι – ΗΠΑ: Αναζητούνται τα συντρίμμια του «κατασκοπευτικού» αερόστατου

Οι ΗΠΑ αναζητούν τα συντρίμμια του κινεζικού μπαλονιού, ενώ ο Λευκός Οίκος ζητά ψυχραιμία. Η αμερικανική ακτοφυλακή έδωσε χθες, Δευτέρα, εντολή για τον χαρακτηρισμό ως προσωρινής ζώνης ασφαλείας των υδάτων ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας κατά τη διάρκεια των ερευνών που διεξάγει ο αμερικανικός στρατός για τον εντοπισμό των συντριμμιών του, όπως υποπτεύονται οι ΗΠΑ, κατασκοπευτικού κινεζικού μπαλονιού που κατέρριψε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος. Την ίδια ώρα ο Λευκός Οίκος δήλωνε ότι θα διατηρήσει την ήρεμη προσέγγισή του όσον αφορά τις σχέσεις με το Πεκίνο, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η άποψή του ήταν πάντα πως το μπαλόνι έπρεπε να καταρριφθεί και απέρριψε ερώτηση για το αν το περιστατικό αυτό θα αποδυναμώσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. «Όχι. Καταστήσαμε σαφές στην Κίνα τι θα κάνουμε», σημείωσε. «Καταλαβαίνουν τη θέση μας. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Κάναμε το σωστό και δεν τίθεται θέμα αποδυνάμωσης ή ενίσχυσης, είναι η πραγματικότητα». Ο εκπρόσωπος για θέματα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι επισήμανε ότι η πτήση του μπαλονιού πάνω από τις ΗΠΑ δεν συνέβαλε στη βελτίωση των ήδη τεταμένων σχέσεων με την Κίνα και απέρριψε τον ισχυρισμό του Πεκίνου ότι ήταν για μετεωρολογικούς σκοπούς.

