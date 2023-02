Το συγκλονιστικό βίντεο του Ενές Καντέρ για τον σεισμό στη Τουρκία

Ο Ενές Καντέρ μπορεί να είναι επικηρυγμένος στην Τουρκία, επειδή ασκεί κριτική στον Ερντογάν, όμως συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την τύχη του λαού του, κάτι που το απέδειξε μέσω των social media, ανεβάζοντας ένα συγκλονιστικό βίντεο από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Συγκεκριμένα, στο Twitter δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή να καταρρέει ένα κτίριο εξαιτίας της ισχυρής δόνησης και στη λεζάντα έγραψε το εξής μήνυμα:

«Με μεγάλη θλίψη άκουσα τα νέα για την απώλεια των πολύτιμων ζωών των αδελφών και των αδελφών μας στην #Τουρκία, #Συρία και #Λίβανο. Είθε ο Αλλάχ να τους προστατεύσει όλους. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με αυτά τα έθνη».

Extremely saddened to hear the news about the loss of precious lives of our brothers and sisters in #Turkey, #Syria and #Lebanon.

May Allah protect them all.

My thoughts and prayers are with these nations.#Earthquake 💔 pic.twitter.com/q5OjMtF1ei

