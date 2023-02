Γκίνης σκι: Ο 28χρονος χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

Η Ελλάδα πανηγύρισε το πρώτο της μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο αλπικού σκι, αφού ο Αλέξανδρος Ιωάννης Γκίνης έκανε φοβερή εμφάνιση και κατέκτησε την τρίτη θέση στους αγώνες της Γαλλίας. Στην πόλη Σαμόνι, ο Γκίνης ανέβηκε στο βάθρο του σλάλομ του Παγκόσμιου Κυπέλλου Αλπικού Σκι και χάρισε στην Ελλάδα το αργυρό μετάλλιο του αγωνίσματος.

When a dream comes true and you also write your country's history 🇬🇷🤗

Well done Aj Ginnis#fisalpine pic.twitter.com/K4g0rkHmep

— FIS Alpine (@fisalpine) February 4, 2023