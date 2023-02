Έκρυβε πτώμα σε καταψύκτη: Φρίκη στις ΗΠΑ

Ένα φρικτό έγκλημα έγινε γνωστό, καθώς γυναίκα από το Σικάγο κατηγορείται ότι κρατούσε το νεκρό σώμα της μητέρας της στην κατάψυξη για σχεδόν δύο χρόνια, ενώ ζούσε σε ένα κοντινό διαμέρισμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, η 69χρονη Εύα Μπράτσερ εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου την Πέμπτη με την κατηγορία της απόκρυψης του θανάτου της 96χρονης μητέρας της καθώς και της κατοχής ψευδούς ταυτότητας. Το άψυχο σώμα της Ρεγκίνα Μιχάλσκι εντοπίστηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μέσα σε έναν καταψύκτη που βρισκόταν σε γκαράζ κοντά στο διαμέρισμα όπου διέμεναν οι δύο γυναίκες. Από τα πρώτα στοιχεία οι αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η υπερήλικη γυναίκα πέθανε τον Μάρτιο του 2021, ενώ η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί μέχρι να αποψυχθεί το σώμα.

Οι ισχυρισμοί είναι «πολύ ανησυχητικοί», είπε ο δικαστής Ντέιβιντ Κέλι όταν όρισε εγγύηση 20.000 δολαρίων για την Μπράτσερ. Παράλληλα απέρριψε το αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης για χαμηλότερη εγγύηση έτσι ώστε η 69χρονη από τη φυλακή. Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 69χρονη απασχολεί τις αρχές του Σικάγο. Κατά το παρελθόν είχε καταδίκες για πλαστογραφία και οι ερευνητές, σύμφωνα με τους Chicago Sun – Times, προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν η 69χρονη εισέπραττε τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης της μητέρας της, ανέφεραν οι Chicago Sun-Times. Η φρικτή υπόθεση ήρθε στο φως όταν η κόρη της 69χρονης έχασε την επαφή με τη γιαγιά της και ζήτησε από τις αστυνομικές αρχές να ελέγξουν το σπίτι της άτυχης γυναίκας. «Τι μπορεί να πάει στραβά; Προφανώς, τα πάντα», είπε η Σαμπρίνα Ουότσον. Παράλληλα οι γείτονες είπαν στο Fox News Chicago ότι δεν είχαν δει την ηλικιωμένη εδώ και χρόνια.

