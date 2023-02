Μπόκα Τζούνιορς οπαδός: Κάρφωσε τα χέρια του στα συρματοπλέγματα για να αλλάξει θύρα

Πριν από την έναρξη του αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς με την Ατλέτικο Τουκουμάν ένας άνδρας προσπάθησε να περάσει από το δεύτερο διάζωμα, στο πρώτο και έπεσε πάνω σε ένα συρματόπλεγμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο ένα του χέρι, στον κορμό και στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε φορείο με το οποίο προσπάθησαν να τον βοηθήσουν οι άνδρες της ιδιωτικής ασφαλείας του γηπέδου και αστυνομικοί. Τελικώς κατάφερε να περάσει μένοντας ημίγυμνος και σοβαρά τραυματισμένος.

Σύμφωνα με αργεντίνικα Μέσα, η ομάδα έκτακτης ανάγκης που είχε βάρδια στο «Μπομπονέρα» μετέφερε με φορείο τον οπαδό της Μπόκα στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

🇦🇷A half naked Boca Juniors fan cut his arms open on a barbed wire fence after trying to climb from the middle tier to the lower tier at La Bombonera as football returned to Argentina following the World Cup.pic.twitter.com/w1lPPCfzKI

