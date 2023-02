Σεξ στο Αστυνομικό Τμήμα: Αξιωματούχος “πήγε” με… 7 συναδέλφους της

Μια αστυνομικός στο Τενεσί έκανε σεξ με 7 συναδέλφους της, έχασε τη δουλειά της μαζί με τέσσερις από αυτούς και εξομολογείται πως «ξέφυγε». Σε ένα κείμενο 61 σελίδων περιγράφει όλες τις στιγμές από τις περιπτύξεις της με τους συναδέλφους της. Η εσωτερική έρευνα οδήγησε στην απόλυση της ίδιας και τεσσάρων ακόμα συναδέλφων της από αστυνομικό τμήμα του Τενεσί, όπου εργάζονταν. Η αστυνομικός Μέγκαν Χολ αρνήθηκε τις περισσότερες από τις κατηγορίες στην αρχική της ανάκριση, αλλά κατά τη διάρκεια δύο ακόμη ανακρίσεων, ομολόγησε. Η αξιωματικός Μέγκαν Χολ και οι συνάδελφοί της φέρονται να συμμετείχαν σε άγριες σεξουαλικές περιπτύξεις που περιλάμβαναν την αποστολή βρώμικων φωτογραφιών, την αφαίρεση της μπλούζας της σε ένα πάρτι με τζακούζι και ακόμη και στοματικό σεξ με δύο αξιωματικούς στο αστυνομικό τμήμα La Vergne του Τενεσί, όπως μετέδωσε η τηλεόραση WTVF.

Στην πρώτη της ανάκριση, παραδέχτηκε μόνο ότι έκανε σεξ με τον αξιωματικό Λάρι Χόλαντεϊ, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα χωρίς αποδοχές, αλλά διατήρησε τη δουλειά του επειδή ήταν ειλικρινής με τους ερευνητές.

