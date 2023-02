Μπάιντεν – απόρρητα έγγραφα: Έρευνα στο εξοχικό του προέδρου των ΗΠΑ από το FBI

Πράκτορες του FBI ερεύνησαν το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) το σπίτι του προέδρου Τζο Μπάιντεν στην παραλία Ρεχόμποθ του Ντέλαγουερ για απόρρητα έγγραφα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν πηγές στο NBC News. Μια άλλη πηγή με γνώση της κατάστασης ανέφερε ότι η έρευνα δεν έγινε με ένταλμα και ήταν συναινετική. Ο προσωπικός δικηγόρος του Μπάιντεν, Μπομπ Μπάουερ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης διεξήγαγε την έρευνα με την πλήρη υποστήριξη και συνεργασία του Αμερικανού προέδρου. «Η σημερινή έρευνα είναι ένα ακόμη βήμα σε μια ενδελεχή και έγκαιρη διαδικασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να διευκολύνουμε πλήρως. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της σημερινής έρευνας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απόρρητα έγγραφα με διαβαθμισμένες ενδείξεις είχαν βρεθεί νωρίτερα στην κατοικία του Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον και σε ένα γραφείο δεξαμενής σκέψης στην Ουάσινγκτον, ωστόσο ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι δεν εντοπίστηκαν παρόμοια έγγραφα στο εξοχικό του. Όπως έγινε γνωστό χθες, το FBI είχε ερευνήσει τα γραφεία του Κέντρου Διπλωματίας και Παγκόσμιας Δέσμευσης Penn Biden στα μέσα Νοεμβρίου, αφού ανακαλύφθηκαν εκεί απόρρητα έγγραφα. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσπάθησε τις προηγούμενες εβδομάδες να υποβαθμίσει την υπόθεση εμπιστευτικών και απορρήτων εγγράφων της εποχής που ήταν αντιπρόεδρος της χώρας τα οποία βρέθηκαν σε λάθος μέρη, σε κέντρο μελετών και στο οικογενειακό του σπίτι, δηλώνοντας «δεν είναι τίποτα».

🚨BREAKING: FBI agents are currently searched Biden’s Rehoboth home pic.twitter.com/wF6p39caZP

«Ακούστε, βρήκαμε κάποια έγγραφα (…) που ήταν διαβαθμισμένα σε μέρη όπου δεν έπρεπε να είναι, τα παραδώσαμε αμέσως στα (Εθνικά) Αρχεία και στο υπουργείο Δικαιοσύνης», είπε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, πολιτεία που επλήγη από σειρά καταστροφικών καταιγίδων και πλημμυρών με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες εβδομάδες, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση. «Νομίζω πως θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι τίποτα. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Έκανα αυτό που μου είπαν οι δικηγόροι μου. Αυτό ακριβώς έκανα», επέμεινε, συμπληρώνοντας πως συνεργάζεται «πλήρως» με τη δικαιοσύνη.

Όσον αφορά τον σημερινό πρόεδρο, τα πρώτα διαβαθμισμένα έγγραφα βρέθηκαν τη 2η Νοεμβρίου στο Penn Biden Center, κέντρο μελετών στην Ουάσιγκτον όπου ο Τζο Μπάιντεν είχε άλλοτε γραφείο, και τον Δεκέμβριο στο σπίτι του στην Ουίλμιγκτον — κάποια στο γκαράζ. Η ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση καταγγέλλει πως η ενημέρωση για τα έγγραφα γίνεται με το σταγονόμετρο . Επωφελούμενη από την ελαφριά πλειοψηφία που διαθέτει πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, άρχισε κοινοβουλευτική έρευνα. Νόμος του 1978 υποχρέωσε όλους τους προέδρους και αντιπροέδρους των ΗΠΑ να παραδίδουν στα Εθνικά Αρχεία έγγραφα εργασίας που έχουν στην κατοχή τους τους, καθώς και επιστολές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλο υλικό.

BREAKING: The FBI is searching President Biden’s Delaware beach house amid ongoing classified document investigation, two sources familiar with the situation tell @NBCNews. https://t.co/bOwneATHG1

— NBC News (@NBCNews) February 1, 2023