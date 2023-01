Θάνατος Αφροαμερικανού ΗΠΑ: Οργή και πάλι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση χθες Πέμπτη να επικρατήσει ηρεμία καθώς εντείνεται η αμφισβήτηση για τον θάνατο κατά τη διάρκεια της βίαιης σύλληψής του στις αρχές Ιανουαρίου από πέντε αστυνομικούς του αφροαμερικανού Τάιρ Νίκολς στο Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια). «Καθώς οι Αμερικανοί θρηνούν, το υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργεί την έρευνά του και οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους, ενώνω τη φωνή μου με αυτή της οικογένειας του Τάιρ καλώντας να γίνουν ειρηνικές διαδηλώσεις. Η αγανάκτηση είναι κατανοητή, αλλά η βία δεν είναι αποδεκτή ποτέ», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, ζητώντας παράλληλα να γίνει «ταχεία, πλήρης και διαφανής» έρευνα για την τραγική υπόθεση. Στους πέντε αστυνομικούς απαγγέλθηκαν κατηγορίες και προφυλακίστηκαν χθες Πέμπτη, στο πλαίσιο της έρευνας για φόνο, καθώς ο Τάιρ Νίκολς πέθανε στις αρχές του Ιανουαρίου, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί του Μέμφις, μεγαλούπολης της πολιτείας Τενεσί, όλοι Αφροαμερικανοί, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, επίθεση, ακόμα και για απαγωγή. Την 7η Ιανουαρίου οι αστυνομικοί —έκτοτε απολύθηκαν— πήγαν να συλλάβουν τον 29χρονο Τάιρ Νίκολς για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν λεπτομέρειες για την υπόθεση που παραμένουν ακόμη ασαφείς. Υπάρχει βίντεο, ό,ως μέχρι τώρα το έχουν δει μόνο μέλη της οικογένειας του θύματος και δικηγόροι τους.

No riots.

Almost no national press.

Horrific.

But the officers are black.

So the media hits the snooze button #TyreNichols pic.twitter.com/d2v1hAiAeO

