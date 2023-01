Ουκρανία – Ρωσία τώρα: Νέα πολύνεκρη επίθεση με πυραύλους

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έντεκα τραυματίστηκαν, μετά από νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, που στόχευαν τις ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. «Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και, δυστυχώς, άλλοι 11 έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών Ολεξάντερ Χορουνέιι στην ουκρανική τηλεόραση. Πρόσθεσε ότι 11 περιοχές έχουν πληγεί συνολικά από τις σημερινές ρωσικές επιθέσεις. Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 47 από τους 55 πυραύλους που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, δήλωσε νωρίτερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι.

Νωρίτερα σήμερα, η DTEK, η μεγαλύτερη ουκρανική ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι προχωρά σε έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, όπως και στις επαρχίες Οδησσό και Ντιπροπετρόφσκ λόγω του αυξημένου κινδύνου πυραυλικών επιθέσεων. “Είναι ένα προληπτικό μέτρο που θα επιτρέψει να αποφευχθούν σημαντικές ζημιές στις ηλεκτρικές υποδομές αν οι πύραυλοι του εχθρού πλήξουν τον στόχο τους”, διευκρινίζει η εταιρεία στο Telegram. Πέραν της πρωτεύουσας, το μέτρο των διακοπών ρεύματος έχει εφαρμοστεί στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως και σε αυτές της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, και του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική, σύμφωνα με την DTEK.

Ukrainian citizens in the #Kyiv subway, sheltered from the missiles launched by Putler's barbarian. #RussiaIsATerroristState #PutinWarCriminal #SlavaUkraïni pic.twitter.com/BKscSyHKHU

— Feher_Junior (@Feher_Junior) January 26, 2023