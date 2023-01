Ατύχημα με κασκαντέρ: Στιγμή σοκ στο Χόλιγουντ

Ενα τρομακτικό ατύχημα είχε κασκαντέρ στα Universal Studios στο Χόλιγουντ. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του WaterWorld show, ο κασκαντέρ επιχείρησε μια βουτιά, τυλιγμένος στις φλόγες, από ύψος 9 μέτρων, στην πισίνα που βρισκόταν από κάτω. Ωστόσο, ο άτυχος άνδρας έμεινε αναίσθητος στο νερό, για να σημάνει συναγερμός στο συνεργείο των γυρισμάτων. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις ΗΠΑ, είναι σοβαρά τραυματισμένος. Πλάνα που τραβήχτηκαν μετά το τρομερό ατύχημα δείχνουν τον άνδρα αναίσθητο, με τους συνεργάτες του να τον μεταφέρουν με τα χέρια τους εκτός πισίνας.

Ολα αυτά υπό το βλέμμα θεατών που τους δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν το σόου. Αμέσως μετά το ατύχημα απομακρύνθηκαν από το σημείο, με τα γυρίσματα φυσικά να σταματούν. Οι Αρχές εξετάζουν ακόμα τον λόγο του τραυματισμού του και αν αυτός προκλήθηκε από την επαφή με το νερό ή από κάτι άλλο.

A performer at Universal Studios Hollywood remains hospitalized after a stunt accident on the set of the WaterWorld show. https://t.co/aKdwVoAPBB pic.twitter.com/rZlLn595HA

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 24, 2023