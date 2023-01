Λος Άντζελες πυροβολισμοί: Αυτοκτόνησε ο 72χρονος ύποπτος

Ο 72χρονος φερόμενος ως δράστης του μακελειού στην Καλιφόρνια το σεληνιακό νέο έτος είναι νεκρός, όπως δείχνουν όλα αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία του Λος Άντζελες. «Ο ύποπτος έφερε τραύμα από σφαίρα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου», δήλωσε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα, περιγράφοντας το ανθρωποκυνηγητό το οποίο έλαβε τέλος με μια πιστολιά προερχόμενη από το λευκό φορτηγάκι του άνδρα. «Ο ύποπτος έφερε τραύμα από σφαίρα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου», εξήγησε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα, περιγράφοντας το τέλος της καταδίωξης με μια πιστολιά προερχόμενη από το εσωτερικό του οχήματος του φερόμενου ως δολοφόνου, όταν προφανώς αυτοκτόνησε.

Ο άνδρας κατονομάστηκε ως Χου Καν Τραν, ασιατικής καταγωγής, ηλικίας 72 ετών. «Μπορώ να επιβεβαιώσω πως δεν υπάρχει κανένας άλλος ύποπτος» για τη σφαγή, διευκρίνισε ο κ. Λούνα, προσθέτοντας πως το κίνητρο της επίθεσης στη Μόντερεϊ Παρκ παραμένει άγνωστο σε αυτό το στάδιο. «Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι ερευνητές ανθρωποκτονιών εργάζονται νυχθημερόν για να συγκεντρώσουν επιπλέον πληροφορίες και να εξακριβώσουν το κίνητρο αυτού του εξαιρετικά τραγικού συμβάντος», είπε ο σερίφης Λούνα. Η καταδίωξη του υπόπτου, που καλύφθηκε απευθείας από κάποια αμερικανικά ΜΜΕ, τερματίστηκε κάπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, όταν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης περικύκλωσαν το φορτηγάκι του. Αστυνομικοί προσέγγισαν με προφυλάξεις, κατόπιν εισέβαλαν. Σε πλάνα που τράβηξαν εικονολήπτες και φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, διακρίνεται πτώμα στη θέση του οδηγού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε χθες βράδυ εντολή οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες σε απότιση φόρου τιμής στα θύματα της σφαγής ως τη δύση του ηλίου την Πέμπτη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου.

