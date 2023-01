Γαλλία διαδηλώσεις για τις συντάξεις: 26χρονος ευνουχίστηκε μετά από χτύπημα αστυνομικού

Μήνυση για τον σοβαρό τραυματισμό που καταγγέλλει ότι του προκάλεσε αστυνομικός κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό υπέβαλε ένας 26χρονος μηχανικός. Σύμφωνα με την μήνυση οι γιατροί μετά το χτυπημα που δέχθηκε ο 26χρονος στην «ευαίσθητη» περιοχή του αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ευνουχισμό του αφαιρώντας του τον έναν όρχι.

Η στιγμή του χτυπήματος του αστυνομικού σε βάρος του 26χρονου έχει καταγραφεί και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter. Στο βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός να επιτίθεται στον 26χρονο που κρατάει φωτογραφική μηχανή και ενώ βρίσκεται στο έδαφος να τον χτυπάει με γκλοπ στη βουβωνική χώρα. Όπως εξήγησε η δικηγόρος του 26χρονη η μήνυση αφορά την «εσκεμμένη χρήση βιας που οδήγησε στον ακρωτηριασμό από άνδρα που ασκούσε δημόσια εξουσία».

A Spanish photographer had his testicle removed after being hit in the crotch with a baton while lying on the ground after being charged by police.

A witness call has been issued for those with video and/or photographs of the scene (4:04 p.M. In Paris)

Info et video : AB7 Media pic.twitter.com/pYypqXAWsx

— LoTus (@LoTus01132239) January 22, 2023