Ισραήλ διαδηλώσεις: Πάνω από 100.000 πολίτες στους δρόμους

Πάνω από 100.000 πολίτες διαδήλωσαν το Σάββατο στο Ισραήλ κατά της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε σήμερα δεκτή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και απέπεμψε τον υπουργό Εσωτερικών και νούμερο δύο της κυβέρνησης συνασπισμού, Άριε Ντέρι. Την Τετάρτη το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το διορισμό του Ντερί, ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για φορολογική απάτη. «Με βαριά καρδιά και πολύ πόνο, είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαλλάξουμε από τη θέση σας στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ, παρουσία του Ντέρι.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε πως η απόφαση του δικαστηρίου «αγνοεί τη βούληση του λαού» και πως θα προσπαθήσει να βρεi οποιοδήποτε νόμιμο μέσο ώστε ο Ντέρι να μπορέσει «να συνεισφέρει στην υπηρεσία του Κράτους του Ισραήλ». Αρχηγός του υπερορθόδοξου κόμματος Σας, ο Άριε Ντέρι είχε διοριστεί υπουργός Υγείας και Εσωτερικών στο πλαίσιο μιας περίπλοκης συμφωνίας για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού, η οποία συνήφθη το Δεκέμβριο, μετά τις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές της 1ης Νοεμβρίου. Η αποπομπή του από την κυβέρνηση πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το εν λόγω δικαστήριο ανακοίνωσε την Τετάρτη πως αποφάσισε με πλειοψηφία 10 δικαστών στους ένδεκα «πως ο διορισμός του βουλευτή Άριε Ντέρι στη θέση του υπουργού Εσωτερικών και Υγείας δεν μπορεί να επικυρωθεί».

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Τελ Αβίβ κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ισραηλινής αστυνομίας. Οι διαδηλωτές, που αποκηρύσσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό ως τον πιο δεξιό στην ιστορία της χώρας, συγκεντρώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο σε διάφορα σημεία της ισραηλινής μεγαλούπολης. Ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες, ύψωσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε το τέλος της δημοκρατίας» και αφίσες του Νετανιάχου με τον χαρακτηρισμό «Εγκληματίας». Στη διαδήλωση συμμετείχε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ιερουσαλήμ, τη Χάιφα και την Μπερ Σεβά.

