6χρονος πυροβόλησε δασκάλα: «Θέλω να της βάλω φωτιά, να την δω να πεθαίνει»

«Θέλω να της βάλω φωτιά και να την δω να πεθαίνει»: Αυτά ήταν τα λόγια που είχε πει σε έναν άλλο εκπαιδευτικό του σχολείου ο 6χρονος που πυροβόλησε την δασκάλα του στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ στις αρχές του Ιανουαρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Post. Στις 6 Ιανουαρίου ο μικρός μαθητής της πρώτης Δημοτικού, και παρ’ολίγον δολοφόνος της 25χρονης δασκάλας του, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά την Άμπιγκεϊλ Ζουέρνερ την ώρα που βρίσκονταν όλοι μαζί στην τάξη του Δημοτικού Σχολείου «Ρίτσνεκ». Έπειτα από συζήτηση μεταξύ τους, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί, αγόρι 6 ετών έβγαλε από την τσάντα του πιστόλι Taurus, διαμετρήματος 9 χιλιοστών, και το έστρεψε πάνω της. Η κυρία Ζουέρνερ πήρε αμυντική στάση, εκτείνοντας το χέρι της.

Το παιδί πυροβόλησε μια φορά και η σφαίρα διαπέρασε το χέρι της δασκάλας και τη χτύπησε στον κορμό. Ο τραυματισμός που υπέστη ήταν πολύ σοβαρός και χρειάστηκε να νοσηλευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αμερικανικές Αρχές εξήραν την αυτοθυσία της 25χρονης που προτού καταρρεύσει εκείνη προσπάθησε να προστατέψει τους μαθητές της απονέμοντάς της τον τίτλο της «ηρωίδας». Η 25χρονη είχε εκφράσει στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας πολλές φορές την ανησυχία της για την επιθετική συμπεριφορά του παιδιού, χωρίς όμως να μπορεί να φανταστεί κανείς πως θα έφτανε στον σημείο να αποπειραθεί να την σκοτώσει. Ο μικρός φαίνεται να βρήκε το πιστόλι που χρησιμοποίησε από την μητέρα του, το οποίο ήταν νόμιμα αγορασμένο.

A teacher shot by 6-year-old in Virginia is showing signs of improvement pic.twitter.com/T91HIJJmOX

— Insider News (@InsiderNewsKe) January 13, 2023