Ξύλο σε σχολείο: Βίντεο σοκ από τάξη στη Σκωτία

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Σκωτία το βίντεο που δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό μαθήτριας από συμμαθήτριά της μέσα σε σχολική αίθουσα. Στο βίντεο φαίνεται η δράστης της επίθεσης να χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές ακόμα και στο κεφάλι το θύμα της. Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε την Δευτέρα (16/1) στην Waid Academy. Οι γονείς της μαθήτριας που εξαπέλυσε την άγρια επίθεση δήλωσαν στην The Courier ότι η κόρη τους ξέσπασε με αυτόν τον τρόπο αφού είχε πέσει θύμα bullying το οποίο ήταν εν γνώσει του σχολείου χωρίς, όμως, να υπάρξει κάποιου είδους παρέμβαση.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις με βουλευτές να υποβάλουν ερώτηση στην πρωθυπουργό της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, για το τι προτίθεται να κάνει για τέτοια περιστατικά βίας. Η πρωθυπουργός της Σκωτίας αρχικά υποστήριξε ότι δεν είχε δει το επίμαχο βίντεο και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η βία δεν είναι ποτέ ανεκτή και η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα».

Thank you @willie_rennie for raising the horrific violence seen at @WaidAcademy recently at #FMQs. @nicolasturgeon @ScotGovFM said she wanted to see the video. Here it is. pic.twitter.com/7sVftAXUXK

— Linda Holt (@LHolt99) January 19, 2023